أمطار متقطعة وانخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا أمس شهدنا ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الأمطار كانت متفاوتة الشدة على أغلب المناطق بالجمهورية، بالإضافة إلى أمطار رعدية، وبعض حبات البرد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي اليوم سيكون تأثيره أكثر بشرق الجمهورية، لافتة إلى أن كميات الأمطار ستكون أقل، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وبعض المناطق بوسط سيناء، وتتشكل بعض السيول الخفيفة في المناطق الجبلية.

وتابعت: بعض مناطق الجمهورية ستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية للبلاد، والوجه البحري، ومناطق من جنوب سيناء، قد تصل الأمطار خفيفة جدًا في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- أمطار اليوم تكون على فترات متقطعة

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أمطار اليوم تكون على فترات متقطعة، وغدًا تنحصر كميات الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وشددت أنه خلال الأيام المقبلة لابد أن ننتبه لانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الليل المتأخر والصباح الباكر، وأيضًا الشبورة المائية.