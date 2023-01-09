الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمطار متقطعة وانخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا أمس شهدنا ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الأمطار كانت متفاوتة الشدة على أغلب المناطق بالجمهورية، بالإضافة إلى أمطار رعدية، وبعض حبات البرد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي اليوم سيكون تأثيره أكثر بشرق الجمهورية، لافتة إلى أن كميات الأمطار ستكون أقل، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وبعض المناطق بوسط سيناء، وتتشكل بعض السيول الخفيفة في المناطق الجبلية.

وتابعت: بعض مناطق الجمهورية ستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية للبلاد، والوجه البحري، ومناطق من جنوب سيناء، قد تصل الأمطار خفيفة جدًا في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وشمال  الصعيد.

- أمطار اليوم تكون على فترات متقطعة

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أمطار اليوم تكون على فترات متقطعة، وغدًا تنحصر كميات الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وشددت أنه خلال الأيام المقبلة لابد أن ننتبه لانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الليل المتأخر والصباح الباكر، وأيضًا الشبورة المائية.

منخفض جوي الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة خلال

مواد متعلقة

صلاح مغاورى يتحدث عن إنجازات «حياة كريمة» على مدار 4 سنوات (فيديو)

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق قوافل فى سوهاج ضمن «قطار الخير»

خبير أمن المعلومات: عمليات الاختراق تطورت بشكل كبير (فيديو)

هند سلامة: إعادة إحياء المسرح المدرسى ستؤسس لتقليد مهم بالدولة المصرية (فيديو)

أستاذ اقتصاد زراعى: الدولة تشهد زيادة فى إنتاج الخضروات والفاكهة (فيديو)

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: رسالة الرئيس السيسى بالكاتدرائية لمست مشاعر المصريين (فيديو)

كاتب صحفى: محافظات الصعيد تحظى بجانب كبير من اهتمام الدولة المصرية (فيديو)

القومى للأورام: انتشار الأمراض غير السارية لكبار السن لها علاقة بالنظام الغذائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: «ازرع» تهدف لتمكين صغار المزارعين

إعادة تشكيل مجلس إدارة العربية وبولفارا للغزل

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

«الزراعة»: طرح دواجن وبيض بأسعار مخفضة فى منافذ الوزارة

إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس