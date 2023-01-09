من بينها جهاز كشف «البول».. 5 اختراعات تكنولوجية جديدة وغريبة في 2023

عرض معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام أطنانًا من أحدث التقنيات، وبدأ الناس بالفعل في التعامل معها من بينها عربة الأطفال ذاتية القيادة وجهاز كشف البول، باعتبارها تكنولوجية جديدة وغريبة في عام 2023.

وقال موقع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه هناك الكثير مما يجب أن تكون متحمسًا بشأنه، وغريبًا بعض الشيء بشأنه - أيضًا ، من مغذيات الطيور المزودة بكاميرات إلى الوسائد التي تتنفس وحتى عربة الأطفال ذاتية القيادة، يجري تسليط الضوء على 5 من أغرب التقنيات الجديدة.

طائر الصديق

قد يكون هذا فقط أروع مغذي الطيور حولها، تأتي وحدة تغذية الطيور الطنانة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مزودة بكاميرا يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو لأكثر من 350 نوعًا مختلفًا من الطيور الطنانة.

يحتوي على مستشعر حركة يقوم بتشغيل الكاميرا لالتقاط الصور بمجرد اقتراب الطائر ، ويمكنه حتى التقاط سرعات جناح تصل إلى 60 ميلاً في الساعة. بمجرد التقاط الصورة ، سيتم إرسالها تلقائيًا إلى جهاز الهاتف الذكي المتصل بوحدة التغذية عبر تطبيق Bird Buddy. إنه اختراع رائع ، خاصة لمحبي الطيور.

عربة الأطفال ذاتية القيادة

ربما أصبحت حياة الوالدين أسهل بكثير بفضل شركة التكنولوجيا Glüxkind. لقد اخترعوا عربة Ella ذاتية القيادة ، وهي عربة مزودة بمحركات بدون استخدام اليدين مزودة بأجهزة استشعار مدمجة يمكنها اكتشاف العوائق الواردة لضمان سلامة الطفل.

ويمكنه أيضًا أن يقود بنفسه دون أن يعلق طفل بداخله ، لذلك يمكنه متابعة الوالدين إذا قرر الوالدان أنهما يفضلان حمل طفلهما. سيتوقف تلقائيًا في حالة وجود أي عوائق في الطريق ، حيث يحتوي على كاميرات مدمجة مصممة لتتبع الأجسام المتحركة مثل الأشخاص والدراجات وغير ذلك الكثير. كما أنه يحتوي على أصوات مدمجة وأضواء ساطعة ، لذلك يمكنه تنبيه الوالدين عند وجود خطر محتمل. أعتقد أن العديد من الآباء الجدد سيرغبون في الحصول على واحدة من هؤلاء.

جهاز كشف البول

ربما تفكر ، لماذا أرغب في تحليل بولي في المنزل؟ حسنًا ، يحتوي بولك على كل أنواع الأدلة حول صحتك، هذا هو المكان الذي يأتي فيه U-SCAN.

إنه أول محلل آلي للبول في المنزل ، ويجلس بشكل صحي داخل مرحاضك ويمكنه الكشف عن معلومات صحية مهمة يوميًا عن بولك.

يتم الكشف عن البول من خلال جهاز استشعار حراري ، والذي ينشط مضخة ترسل البول إلى حجرة الاختبار،و داخل حجرة الاختبار ، تتم قراءة تفاعل كيميائي للحصول على جميع المعلومات الصحية التي يحتاجها.

و يمكنك بعد ذلك الحصول على نتائجك من خلال تطبيق Withings، وسيسمح هذا للناس بأن يكونوا أكثر استباقية وإطلاعًا على صحتهم.

وسادة التنفس الخاصة

ابتكرت شركة الروبوتات اليابانية Yukai Engineering وسادة رائعة تشعر وكأنها تتنفس عند حملها.

يقوم بذلك عن طريق التمدد والتقلص ببطء ومهارة أثناء حمله ، مما يساعد على تدريب جسمك على فعل الشيء نفسه.

إنه يهدف إلى مساعدة أولئك الذين يعانون من مستويات القلق والتوتر المرتفع على الهدوء والشعور بالراحة عند الحاجة. أنا متأكد من أن هذا سيكون اختراعًا شائعًا للغاية للناس حول العالم في العام الجديد.

تقنية OVR

ما هو بالضبط ميتافيرس؟ إنه عالم غير مادي يمكن للناس التفاعل معه ، عادةً باستخدام التكنولوجيا الرقمية مثل سماعة رأس الواقع الافتراضي. سماعات الرأس VR ليست جديدة. ومع ذلك ، زادت تقنية OVR من المخاطر من خلال إنشاء مجموعة جديدة تمامًا تنتج الروائح أثناء وجودك في metaverse ، مما يجعل تجربة الواقع الافتراضي الخاصة بك أكثر إثراءً.

مع تقنية الرائحة الجديدة القابلة للارتداء من OVR ، ION ، يمكن أن تكون تجاربك الرقمية غامرة وعاطفية وفعالية أكثر من أي وقت مضى. إنه مصمم لنسخ حاسة الشم لدى الإنسان من خلال ربط الرائحة بما سيراه الشخص في عالم الواقع الافتراضي ، مثل إنتاج رائحة زهرة تُرى على الأرض. إنه اختراع رائع بجنون.

ومع ذلك ، لدي فكرة. ضع نظارة الواقع الافتراضي جانبًا ، واذهب إلى الطبيعة واستمتع بعمق حقيقي خارج نفسك. لا حاجة لسماعة رأس أو تقنية رائحة.