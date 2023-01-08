الزعيم عادل إمام والعمدة صلاح السعدني بخير.. اعرف التفاصيل

أحيط الزعيم عادل إمام خلال الساعات الماضية وكذلك العمدة صلاح السعدني بعدد من الأخبار حول تدهور الحالة الصحية لهما باعتبارها كبار النجوم في مصر قيمة وقامة.

وحول الحالة الصحية للزعيم طمأن الإعلامي محمود موسى عبر “فيسبوك” الجمهور على الزعيم وكتب، “أتشرف من فترة لأخري بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات يكون المكان محاطا بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك ووجدته مبهجًا عفيًا بكامل صحته مبتسمًا مبتهجًا وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر، أن تكون في حضرة الزعيم ⁧‫فأنت مع القيمة والقامة والتاريخ، فهو وحده رمز وعنوان السعادة، في حضره الزعيم هناك ثوابت لا تغيب ولا تتغير، عشقه لمصر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها أو كما قال بتنفس مصر عادل إمام هو نجم كل السنوات وزعيم كل الأجيال”.

وعلى صعيد آخر علم الدستور من مصدر مقرب من اسرة العمدة صلاح السعدني أن الأسرة جميعها بخير والعمدة يعيش مع اسرته ويفضل البقاء بعيدا على الأضواء كما أخذ عهدا على نفسه بذلك وهناك تواصل مستمر مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأن الاسرة أصبحت لا تهتم بالشائعات التي تقال حول الأسرة وخاصة الفنان الكبير صلاح السعدني.

قررت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى برئاسة الفنان القدير يحيى الفخراني تكريم رفيق دربه الفنان الكبير صلاح السعدني باعتباره من أباطرة الفن المصري خلال القرون الماضية.

وقررت النقابة تنظيم زيارة للفنان القدير لتسليمه التكريم في منزله لأنه لم يستطع التواجد بالحفل الذي أقيم قبل عدة أشهر حيث أنه رحب بالتكريم خاصة أنه نابع من مؤسسة مصرية هي نقابة المهن التمثيلية المشرفة على المهرجان برئاسة الفنان أشرف زكي.