الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا هَنِيئًا .. دعاء سقوط المطر وفضله

طقس
طقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة غدا الاثنين، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وارتداء ملابس ثقيلة أثناء الخروج من المنزل.

ويبحث العديد من المواطنين عن دعاء المطر والرعد والبرق والبرد وبماذا دعا النبي عندما شاهد الغيث؟

فضل الدعاء عند سقوط المطر 

فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الاستغفار والدعاء عند سقوط المطر، باعتبارها من الأوقات التي تكون فيها أبواب السماء مفتوحة و«ساعة استجابة من الله تعالى للدعاء».

دعاء سقوط المطر 

وتنشر الدستور أشهر أدعية المطر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشر ما أُرسلت به».

دعاء نزول المطر الوارد في السنة النبوية وأدعية ما بعد السقوط

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023

ننشر دعاء المطر مع سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 8 يناير 2023

ومن صيغ دعاء المطر أيضًا أن تدعو قائلا «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

كما ورد أيضًا في دعاء المطر: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، والظراب هو الجبل المنبسط.

الاستغفار والدعاء ارتداء ملابس ثقيلة ارتداء ملابس أرصاد الجوية دعاء سقوط المطر سقوط المطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

تفاصيل تصادم فندقين عائمين على متنهما 231 سائحا في نيل الأقصر

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

تفاصيل حركة تنقلات مفاجئة بمديرية أمن الجيزة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لأجنبية الجنسية حاولت تهريب كوكايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس