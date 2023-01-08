اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا هَنِيئًا .. دعاء سقوط المطر وفضله

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة غدا الاثنين، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وارتداء ملابس ثقيلة أثناء الخروج من المنزل.

ويبحث العديد من المواطنين عن دعاء المطر والرعد والبرق والبرد وبماذا دعا النبي عندما شاهد الغيث؟

فضل الدعاء عند سقوط المطر

فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الاستغفار والدعاء عند سقوط المطر، باعتبارها من الأوقات التي تكون فيها أبواب السماء مفتوحة و«ساعة استجابة من الله تعالى للدعاء».

دعاء سقوط المطر

وتنشر الدستور أشهر أدعية المطر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشر ما أُرسلت به».

ومن صيغ دعاء المطر أيضًا أن تدعو قائلا «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

كما ورد أيضًا في دعاء المطر: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، والظراب هو الجبل المنبسط.