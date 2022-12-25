دعاء نزول المطر الوارد في السنة النبوية وأدعية ما بعد السقوط

دعاء المطر من الأدعية التى يهتم بالبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين وهي الأدعية التي نقلت عن رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد رددها الصحابة والتابعين وأهل الذكر وهي عدة أدعية ولكن هناك عدد كبير له شهرة واسعة بين الناس وتردد كثيرًا على ألسنة الصحابة والتابعين.

دعاء نزول المطر

“الدستور” يرصد أهم الأدعية التي قيلت عند نزول المطر خلال التقرير التالي.

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

ورد الأثر هذا الدعاء "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

ومن الأدعية التي وردت أيضًا "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

اللهم صيبًا نافعًا.. وهو أشهر الأدعية نظرًا لقصره واحتوائه على كلمة "نافعًا" التي تشمل الكثير من الخير فهو دعاء قصير لكنه شامل.

اللهم إنا نسألك أن تجيب دعاءنا وألا تخيب رجاءنا وأن تدفع عنا كل بلاء وأذى، وأن تجعل هذا المطر صيبا نافعا هنيئا يا ربنا ويا مولانا.

أدعية ما بعد نزول المطر

وهناك العديد من الأدعية التى نُقلت عن رسول الله وعن الصحابة تقال بعد نزول المطر لعل أشهرها

دعاء ما بعد نزول المطر

مطرنا بفضل الله وبرحمته.

دعاء ما بعد نزول المطر

اللهم لك الحمد والشكر على هذا المطر، ونسألك يا إلهي أن تجعله بركة لنا في أرضنا وفي نفوسنا.