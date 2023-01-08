أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 8 يناير 2023
لاشك أن من عرف فضل دعاء الفجر وأذكار الصباح، وكثرة النصوص النبوية الشريفة التي وردت عن رسول الله -"صلى الله عليه وسلم"، والتي تحدثت على اغتنام الفضل لأذكار الصباح ودعاء الفجر، يحرص على معرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023 عبر جوجل.
دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023
تنشر “الدستور” في هذه السطور دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023.
دعاء الفجر اليوم الأحد 8 يناير 2023
- "اللهمَّ الطف بي في تيسير كلّ عسيرٍ فإنّ تيسير كلّ عسيرٍ عليك يسير، واسألك اليُسر والمعافاة في الدنيا والآخرة".
- "اللهمَّ أعنّي على ديني وآخرتي بالتقوى، واحفظني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ".
- "اللهمَّ لا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي حفياً رؤوفاً رحيماً".
- "اللهمَّ يا مؤنس كلّ وحيدٍ ويا صاحب كلّ فريدٍ ويا قريباً غير بعيدٍ ويا شاهداً غير غائبٍ، ويا غالباً غير مغلوبٍ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض".
- "اللهمَّ ارحم في الدنيا غربتي، وعند الموت صرعتي، وفي القبور وحدتي، ومقامي غداً بين يديك".
- "اللهمَّ إنّي سائلٌ فقيرٌ فأغنني من سعة فضلك، وخائفٌ مستجيرٌ فأجرني من عذابك".
- "اللهمَّ اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً من بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي".
أذكار الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023
- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، وصُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.
- اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.
- يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.
- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.
- اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فاسترزق رزقك من غيرك، واستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.
- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .