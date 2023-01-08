أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 8 يناير 2023

لاشك أن من عرف فضل دعاء الفجر وأذكار الصباح، وكثرة النصوص النبوية الشريفة التي وردت عن رسول الله -"صلى الله عليه وسلم"، والتي تحدثت على اغتنام الفضل لأذكار الصباح ودعاء الفجر، يحرص على معرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023 عبر جوجل.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023

تنشر “الدستور” في هذه السطور دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023.

دعاء الفجر اليوم الأحد 8 يناير 2023

"اللهمَّ الطف بي في تيسير كلّ عسيرٍ فإنّ تيسير كلّ عسيرٍ عليك يسير، واسألك اليُسر والمعافاة في الدنيا والآخرة".

"اللهمَّ أعنّي على ديني وآخرتي بالتقوى، واحفظني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ".

"اللهمَّ لا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي حفياً رؤوفاً رحيماً".

"اللهمَّ يا مؤنس كلّ وحيدٍ ويا صاحب كلّ فريدٍ ويا قريباً غير بعيدٍ ويا شاهداً غير غائبٍ، ويا غالباً غير مغلوبٍ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض".

"اللهمَّ ارحم في الدنيا غربتي، وعند الموت صرعتي، وفي القبور وحدتي، ومقامي غداً بين يديك".

"اللهمَّ إنّي سائلٌ فقيرٌ فأغنني من سعة فضلك، وخائفٌ مستجيرٌ فأجرني من عذابك".

"اللهمَّ اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً من بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي".

أذكار الصباح اليوم الأحد 8 يناير 2023