لا تسمعوا للشائعات.. الحقائق الكاملة حول تطوير حديقتى الحيوان والأورمان

لماذا بدأ التطوير الآن؟

- تعرض حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

- عدم توافر البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات، الأمر الذى كان سببًا رئيسًا فى خروجها من التصنيف الدولى، مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

- فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل؛ سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يسهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهيان أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.p.0٦

محددات التطوير:

- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان.

- إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردها وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضًا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًا.

- عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

قواعد العمل:

- الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسندة إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى- سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

- وزارة الزراعة ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة.