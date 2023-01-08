الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دفاع بيلاروسيا: كثفنا المناورات المشتركة مع روسيا ونخطط لتدريبات جوية

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، عن تدريبات طيران مشتركة مع القوات الروسية خلال الأسبوع المقبل، وستستمر من 16 يناير حتى الأول من فبراير.

وبحسب البيان، وصلت الفرق الجوية الروسية إلى بيلاروسيا اليوم الأحد، وقالت الوزارة إن التدريبات ستشمل جميع المطارات ومناطق التدريب الخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروسيا.

وبحسب قناة "VoenTV" التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية، فإن "القوات الإقليمية (المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا) تُجري تدريبات دون انقطاع تقريباً".

وأضافت القناة أن "كثافة التدريبات في ازدياد مستمر، والهدف هو الاستعداد للرد على المعتدي عبر جميع الجبهات"، مشيرةً إلى أنه يتم التركيز بشكل خاص في التدريبات على حرب المدن.

وفي السياق نفسه، تحدثت القناة عن الاستفادة خلال التدريبات من خبرة موسكو في القتال في أوكرانيا وطريقة التعامل مع "المواقف التي يُقيم فيها العدو منصات إطلاق نار في مبانٍ مختلفة داخل المدن".

بيلاروسيا روسيا تدريبات الطيران القوات الروسية

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