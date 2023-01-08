الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاريخ المبانى الأثرية الجارى ترميمها بمنطقة القاهرة التاريخية

جانب من اعمال الترميم
جانب من اعمال الترميم

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عن تاريخ عدد من مشروعات ترميم التى تجرى حاليًا بمجموعة من المباني الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية، لما تتمتع به المنطقة من أهمية بالغة كونها أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، تمهيدًا للافتتاح.

"الدستور" تستعرض تاريخ المباني الأثرية الجاري ترميمها بمنطقة القاهرة التاريخية وهي كالآتي:

- "سبيل يوسف بك الكبير" بشارع السيوفية بمنطقة الخليفة بالقاهرة والذي يشهد حاليًا أعمال ترميم، شيده الأمير يوسف بك الكبير أحد مماليك الأمير محمد بك أبوالدهب، وتم إنشاؤه في عهد الوالى العثمانى قرة خليل أغا باشا حين كانت مصر ولاية خاضعة للسلطان العثمانى بإسطنبول عام 1186 هـ /1772 م ويحمل رقم أثر (262).

- "قبة سنجر المظفر"، تعد واحدة من أجمل القباب الصغيرة بالعصر المملوكى، وتقع أيضًا بمنطقة الخليفة تم إنشاؤها فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 722هـ-1322 م، أحد أشهر سلاطين المماليك البحرية، و"سنجر المظفر" أحد وزراء مصر فى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون المتوفى سنة 722هـ 1322م ودفن بها.

- "قبة علاء الدين أيدكين البندقداري" بشارع الخليفة أنشأها الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري أحد أمراء دولة المماليك البحرية ما بين عامي 683هـ/ 1284م و684هـ/ 1285م، وتقع في شارع السيوفية امتداد شارع الحلمية بحي الخليفة، وجعلها مسجدًا للصلاة، وخانقاة رتب فيها الصوفية والشعراء، وبنى بها مدفن ذو قبة دفن به سنة 684هـ/ 1285م.

- "مسجد الحاكم بأمر الله" يقع بنهاية شارع المعز لدين الله الفاطمى بحى الجمالية، وقد بدأ بناؤه في الفترة ما بين 365 – 386 هـ / 975 – 996 م، وانتهى عام 403هـ / 1012م، ومنشأه هو الخليفة العزيز بالله (حكم في الفترة 365 – 386 هـ / 975 – 996 م)، ومن بعده ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله (حكم في الفترة 386 – 411 هـ) والذى أكمل بناء الجامع فسمى بجامع الحاكم، يبلغ طول المسجد نحو 120 مترًا وعرضه 113 مترًا.

قطاع الآثار الإسلامية مشروعات ترميم المباني الأثرية القاهرة التاريخية قائمة التراث العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

مصر تعزى السنغال فى ضحايا الحادث المرورى

توقعات بتراجع طفيف فى قيمة التجارة العربية من السلع والخدمات خلال 2023

«المتحدة» تقديم خريطة برامجية لكل الفئات والأذواق.. وتنوع المحتوى على رأس الأولويات

«تعليم الإسكندرية» يرد على منشور «ورق الإجابة» ويؤكد استعداده للامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس