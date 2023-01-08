كيفية إصلاح مشكلات توصيل التلفزيون الذكي بشبكة Wi-Fi

تعد أجهزة التلفزيون مصدرًا للترفيه تستخدمه العائلات والأفراد لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو حتى ممارسة الألعاب، فالتلفزيون ذكي الاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية من الأجهزة الحديثة والتي أصبحت في كل البيوت، حيث يمكنك استخدامها لمشاهدة مقاطع الفيديو والقنوات المشفرة والتي يصعب على طبق الدش الخاص بك التقاطها.

ومع ذلك هناك أوقات يبدأ فيها التلفزيون مواجهة مشكلات في الاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية، فمثل هذه المواقف يمكن أن تعطل تجارب مشاهدة المستخدمين، لا تحتاج إلى إجراء الكثير من التجارب والخطأ لأننا قمنا بتجميع جميع الخطوات التي ستحتاجها لإصلاح المشكلة وفقًا لما ذكره موقع «gadgetsnow».

أسباب عدم اتصال التلفزيون بشبكة Wi-Fi

يمكن أن يكون هناك سببان لعدم تمكن التلفزيون الذكي الخاص بك من الاتصال بالإنترنت، أولاً يمكن أن يكون اتصالك بالإنترنت معطلاً وفي هذه الحالة، تحتاج إلى استخدام جهاز آخر للتحقق من الاتصال، فإذا كان الإنترنت لا يزال غير متاح، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

وقد يكون السبب الآخر مشكلة في أجهزتك ، مثل جهاز التوجيه أو التلفزيون، فإذا كانت شبكة Wi-Fi لديك تعمل مع أجهزة أخرى، فقد تكون هناك مشكلة في تكوين التلفزيون، وفي هذه الحالة، اتبع الخطوات التالية لإصلاح المشكلة.

حاول تشخيص الاتصال

تسمح معظم أجهزة التلفزيون الذكية للمستخدمين بالتحقق من حالة شبكة التلفزيون الخاصة بهم للسماح لهم باستكشاف المشكلات المتعلقة باتصالهم بالإنترنت وإصلاحها، وللتحقق مما إذا كان التلفزيون الخاص بك يحتوي على هذه الميزة، افتح قائمة الإعدادات وحدد خيار إعدادات الشبكة للتحقق من حالة شبكة التلفزيون، فإذا وجدت الخيار، فتأكد من عدم وجود أي علامات تحذير.

حاول إعادة تشغيل التلفزيون

عادةً ما تعمل إعادة التشغيل على حل مشكلات الاتصال والمشكلات الأخرى في معظم الأجهزة، بعد إعادة تشغيل التلفزيون حاول توصيله بالإنترنت.

تحقق مما إذا كان التلفزيون والموجه يدعمان نفس النطاق الترددي

هناك بعض أجهزة التوجيه التي تدعم إما عرض النطاق الترددي لشبكة Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز أو كليهما، حيث تحتوي أجهزة التلفزيون على تكوينات مماثلة لاتصال Wi-Fi.

تحقق مما إذا كان التلفزيون الخاص بك يدعم كل من عرض النطاق الترددي للإنترنت وتحقق أيضًا من اتصال جهاز التوجيه أيضًا، فإذا كان جهاز التوجيه الخاص بك مصممًا لدعم اتصال إنترنت بسرعة 2.4 جيجا هرتز، فحاول إحضار التلفزيون الخاص بك إلى نفس النطاق الترددي.

تأكد من أن التلفزيون في نطاق جهاز التوجيه

يعد وضع جهاز توجيه Wi-Fi مهمًا جدًا لنشر اتصال الإنترنت عبر جميع الأجهزة القابلة للتطبيق، تأكد من أن التلفزيون في النطاق المناسب لجهاز التوجيه، فإذا كانت هذه هي المشكلة، فيجب عليك إما نقل التلفزيون أو جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على اتصال Wi-Fi.

إعادة ضبط جهاز التلفزيون الخاص بك

إذا لم تنجح الطرق المذكورة أعلاه ، فقم بإعادة ضبط جهاز التلفزيون لديك وقد يؤدي ذلك إلى إصلاح مشكلة Wi-Fi، حيث يمكنك الحصول على خيار لإعادة ضبط جهاز التلفزيون الخاص بك، ولكنه سيزيل جميع إعداداتك المخصصة ويحذف جميع البيانات الموجودة على وحدة التخزين الداخلية للتلفزيون.