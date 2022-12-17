دليلك خطوة بخطوة.. كيفية تنظيف التلفزيون الذكي مثل الخبراء

لا أحد يحب مشاهدة المحتوى المليء بالغبار والبقع على التلفزيون، فمن المهم تنظيف شاشة التلفزيون تمامًا مثل أي جهاز آخر في المنزل، ومع ذلك من المهم تنظيف شاشة التلفزيون بالطريقة الصحيحة، وإلا فقد ينتهي بك الأمر إلى إتلافه.

فيما يلي بعض النصائح البسيطة للتنظيف التي يمكنك اتباعها والتي لن تساعد فقط في الحفاظ على شاشتك ساطعة ولكن أيضًا تزيد من عمرها، وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "gadgetsnow".

قم بإيقاف تشغيل التلفزيون قبل التنظيف:

في البداية تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون قبل بدء تشغيل محرك التنظيف، وهذا يزيل أي فرصة للحوادث الكهربائية، كما أن الشاشة السوداء تجعل من السهل اكتشاف اللطخات والأوساخ عليها.

استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة:

من المهم استخدام القماش المناسب لتنظيف شاشة التلفزيون، حيث يمكن أن تترك المناشف أو القماش القطني أو البوليستر خدوشًا على شاشة التلفزيون، لذلك يُنصح باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الشاشة سواء كانت شاشة LCD أو OLED أو بلازما أو شاشة.

استخدام منظف الشاشة:

يُقترح دائمًا استخدام منظف الشاشة أثناء تنظيف شاشة التلفزيون، لذا تأكد من عدم استخدام أي منظف أو سائل يحتوي على صابون حتى معقم لتنظيف الشاشة، فقد تتسبب لتلف الخطوط الخاصة بالشاشة.

لا تقم مطلقًا برش محلول الغربلة مباشرة على شاشة التلفزيون:

لا تقم مطلقًا برش أي مذيب للتنظيف مباشرة على شاشة التلفزيون، أولاً ضع محلول التنظيف على قطعة قماش، يفضل استخدم قطعة قماش خالية من النسالة أو ألياف دقيقة، ثم امسح الشاشة برفق.

يمكن أن يؤدي رش المحلول مباشرة على لوحة العرض إلى ترك بقعة دائمة على الشاشة، لذا دع الجهاز يجف إذا قمت بتطبيق أي محلول تنظيف على شاشة التلفزيون، فتأكد من تركها تجف لفترة من الوقت، فغالبًا ما تترك البقع الرطبة علامة أو بقعة على الشاشة يمكن رؤيتها بسهولة.

امسح الشاشة في اتجاه واحد:

عند تنظيف شاشة التلفزيون، تأكد من مسح الشاشة في اتجاه واحد، إما رأسيًا أو أفقيًا، ففي التنظيف الثاني، اتبع الاتجاه المعاكس، وبالتالي ستتمكن من مسح الشاشة بشكل كامل.

قم بتغيير قطعة القماش:

قم بقلب قطعة القماش، حيث أن قطعة القماش تلتقط الغبار بسهولة، وقد يؤدي استخدام نفس القماش إلى ترك خدوش وعلامات على الشاشة، كما يمكن أن يساعدك تغيير القماش في التقاط المزيد من الغبار من شاشة التلفزيون.