تشميع وغلق 19 محلاً و16 ورشة لمخالفتهم مواعيد الغلق بمركز قطور

قال اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم تشميع وغلق 19 محلاً و16 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز قطور، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 22 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

أشار زايد إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

في سياق مواز، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجهودات مديرية الطب البيطري خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق للكشف عن اللحوم والأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم ضبط 1112 كجم من اللحوم ، وذلك في الفترة من 25/ 12/ 2022 حتى اليوم.

من جانبه شدد المحافظ على استمرار الرقابة على اللحوم ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع التنبيه على ضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وطرق الذبح الآمن حفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحي للمستهلك .

أوضح الدكتور حاتم أنور مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحرير 24 محضر لضبط 1112.40 كجم من لحم جاموس وبقري ومجمدة، أسماك، كبدة ومصنعات لحوم ودواجن.

وفي إطار منفصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم مدير المديرية، حملة تموينية مكبرة؛ وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،وجرى تفقد الحالة التموينية والتأكد من التزام المحلات والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، حيث تم تشكيل حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز المحلة الكبرى بالاشتراك مع إدارة تموين مركز طنطا.

وأسفرت علي تحرير إجمالى عدد (١١) محضر وذلك علي النحو الآتي:- حيث تجميع عدد ٥ شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة ٥٠ كجم ، ومحضر سلع دون فواتير مخالفة للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧، وعدد(١) محضر عدم إعلان بالمخالفة للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ لعدم تدوين تدوين الاسعار علي المنتجات وتم التحفظ على كمية ١٦١ عبوة من السلع المتنوعة دقيق والصلصة والتونة والفول المعلب وشاي بأنواع متعددة، وتحرير 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار للمحلات العامة ومحلات المواد الغذائية، وتحرير محاضر جنح بالمخالفات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.