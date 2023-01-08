«اقتصادية النواب» تطالب بالترويج للخطط الاستثمارية للدولة

مشيدا بجهود الوزراء

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار والاقتصاد بشكل عام من أبرز الملفات خلال الفترة الراهنة، ومن ثم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات تستوجب إلقاء مزيد من الضوء عليها لتحقيق الهدف والغرض المنشود، خاصة فى ظل ما يعيشه العالم من تحديات اقتصادية كبيرة وأزمات متلاحقة تنعكس على اقتصاديات الدول بشكل سريع وعاجل، ولهذا يجب أن يكون الجميع على قدر الحديث لتخطي الأزمة.

وأضاف «هندي» أن الفترة الأخيرة شهدت حزمة قرارات ومبادرات نتج عنها تحقيق طفرة حول استثمارات الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث سجلت الشركات المصرية الناشئة نموًا قياسيًا فى حجم الاستثمار الجريء خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 83%، إجمالى قيمة الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية يقارب 1.5 مليار دولار.

وتابع عضو اقتصادية مجلس النواب: "هذا الرقم والإحصائيات تؤكد أن هناك جهودًا مبذولة على الأرض يتم ترجمتها فى صورة أرقام، ومن ثم التوسع فى المبادرات والتوجيهات والقرارات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة والمستثمرين بشكل عام أبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة ويجب الحديث طوال الوقت على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المحافظات لجذب المستثمرين المحليين أو الأجانب".

وأشار إلى أن البنية التحتية أصبحت مهيأة فى مختلف محافظات الجمهورية للاستثمار، وهناك تحديث للخريطة الاستثمارية وهذا لم نكن نراه فى العصور الماضية، وهذا يستوجب متابعة دورية للمستثمرين للوقوف على الملاحظات وكيفية تنمية وتعظيم الاستثمارات فى مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد أشارت خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذًا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.