برلمانى: توطين صناعة مراكب الصيد وتطوير البحيرات سيضاعفان الثروة السمكية

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، إن خطة الدولة لتوطين صناعة مراكب الصيد في مصر، ستؤدي إلى تعزيز وزيادة الإنتاج ودعم هذه الصناعة الهامة، وذلك سيعود بالإيجاب على توطين وتعميق الصناعة ودعم الاقتصاد.

وأضاف عثمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، ستؤدي إلى زيادة ومضاعفة الثروة السمكية ودعم الصيادين وتحسين أحوالهم المعيشية.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة بالتوازي مع تطوير البحيرات ستسهم في مضاعفة إنتاج البحيرات من الأسماك، ودعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي، وأن تطوير البحيرات وتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة سوف يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وارتفاع معدل التصدير.