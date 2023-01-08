الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: توطين صناعة مراكب الصيد وتطوير البحيرات سيضاعفان الثروة السمكية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، إن خطة الدولة لتوطين صناعة مراكب الصيد في مصر، ستؤدي إلى تعزيز وزيادة الإنتاج ودعم هذه الصناعة الهامة، وذلك سيعود بالإيجاب على توطين وتعميق الصناعة ودعم الاقتصاد.

وأضاف عثمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، ستؤدي إلى زيادة ومضاعفة الثروة السمكية ودعم الصيادين وتحسين أحوالهم المعيشية.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة بالتوازي مع تطوير البحيرات ستسهم في مضاعفة إنتاج البحيرات من الأسماك، ودعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي، وأن تطوير البحيرات وتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة سوف يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وارتفاع معدل التصدير.

المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان مجلس النواب الإسماعيلية توطين صناعة مراكب الصيد مراكب الصيد صناعة مراكب الصيد الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

«الزراعة»: لا صحة لبيع حديقتى «الحيوان والأورمان».. تحت ولايتنا

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

«السكينة على رقبة ابنته».. اللحظات الأخيرة قبل ذبح شاب زوجته وتصويرها «سيلفى» فى الدقهلية

4 دوافع لتطوير حديقتى «الحيوان والأورمان».. خرجت من التصنيف العالمى

التخطيط: إطلاق حاضنة ذوى الهمم Goodwill بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم

25 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 111 متهما في «طلائع حسم الإرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس