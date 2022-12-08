النائب عمرو هندى: الشائعات تهدف للتقليل من أداء الاقتصاد المصرى

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات والصدمات التى لا يختلف عليها أحد بسبب التداعيات العالمية وجائحة كورونا، وفي ظل هذا الكم الكبير من التحديات استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق فائضًا أوليًا فى الموازنة العامة للدولة بلغت نسبته 3.1% فى 2020 /2021، كما سجل معدل نمو كبيرًا بلغ 6.6% بالعام المالى 2020/ 2021.

وأكد هندي، أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الشائعات حول الاقتصاد المصري، وفى حقيقة الأمر أن الاقتصاد المصري عندما ينمو ويتقدم ويكون به مرونة وتقدم وتحقيق قدر عالى من الاستقرار تظهر الشائعات التى تهدف فى المقام الأول لتشوية الصورة والتقليل من أداء الاقتصاد المصري، لتخويف المواطنين، وفى الحقيقة أن الاقتصاد المصرى امتص العديد من الصدمات وخير دليل على ذلك أزمة كورونا، وتأثر الكثير من الدول، استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق نموًّا، وهذا دليل على قدرة الدولة، والبحث عن مواد تعزز الاقتصاد للأمام.

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل، وخير دليل على ذلك أن المؤسسات المالية الدولية تواصل الإشادة بقوة ومتانة الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، بداية من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الأكبر فى العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الإشادة المتواصلة من قبل المؤسسات جاءت بعد جهد كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل منذ عام 2016 وحتى الآن، وأن كل ما يُثار حوله من شائعات لا أساس لها من الصحة والغرض منها التقليل من أداء الاقتصاد، فى حين أن الدولة عازمة على المضى قدمًا نحو تحقيق مزيد من الاستقرار وتسعى جاهدة من خلال خطة لخفض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.