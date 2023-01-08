مشيرة أبوغالى: مبادرات الرئيس السيسى مكنت الشباب المصرى بشكل غير مسبوق

أشادت مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الدكتورة مشيرة أبو غالي، بالجهود الكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم شباب مصر في كل المجالات، من خلال مبادرات رئاسية رائدة مكنت الشباب بشكل غير مسبوق.

وأكدت الدكتورة مشيرة أبو غالي- في تصريح صحفي، اليوم الأحد- أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي سجلت أعلى نسبة تمكين للشباب بمواقع صناعة القرار والمجالس النيابية في الوطن العربي، مضيفة أن الرئيس السيسي لم يتوقف دعمه للشباب عند حدود مصر بل تجاوزها لتشمل الشباب العربي حتى أصبح رمزا لديهم لوحدة الصف العربي.

ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي "أن أمن الوطن العربي خط أحمر" رسخت لدى الشباب الإحساس بالأمن والاطمئنان والحماية وحفزت حماسهم تجاه المشاركة المجتمعية بشكل واسع.

وأشادت بمبادرة الرئيس السيسي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بتخصيص عام 2023 "عاما للشباب العربي" تقام فيه الأنشطة والفعاليات التي تعزز لديه وحدة الصف، مشددة على أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة حرص على مدار 20 عاما منذ تأسيسه عام 2003 على ترسيخ روح القومية العربية ووحدة الصف والاعتزاز بالعروبة لدى الشباب بالوطن العربي من خلال الكثير من المبادرات والبرامج والفعاليات، مما عزز لديهم دفع مسيرة العمل الشبابي العربي المشترك.

وقالت الدكتورة مشيرة أبوغالي "إنه تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص عام 2023 "عاما للشباب العربي" يواصل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تعاونه مع وزارة الشباب والرياضة في مصر لتنظم فعاليات عربية مشتركة تهدف إلى بناء الوعي وترسيخ الولاء الوطني وتعزيز العمل الشبابي العربي المشترك".

وأضافت أن المجلس خصص على رأس برامجه هذا العام احتفال الشباب العربي بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد تحت شعار "نصر أكتوبر عزيمة أمة ووحدة صف"، وذلك بمسابقة "حكاية أمة"، وهي مسابقة منبثقة من مبادرة "نحكي عن أوطاننا" التي أطلقها المجلس عام 2016 تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون والتنظيم المشترك مع الأمانة العامة للجامعة "إدارة منظمات المجتمع المدني" ووزارة الشباب والرياضة في مصر.

وأوضحت أن المسابقة تستهدف استلهام روح أكتوبر التي سجلت أسمى معاني الوحدة العربية بالمواقف الحية، كما أكدت أن هذه الروح لابد من إعادة ترسيخها لدى الشباب العربي في ظل هذه التحديات الجسام التي تواجهها الأمة العربية.

وأشادت الدكتورة مشيرة أبو غالي بجهود وزارة الشباب والرياضة في مصر بقيادة الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في دعمها للشباب بكافة فئاتهم ببرامج وبمبادرات مبتكرة وغير مسبوقة، متوجهة بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إشادته الدائمة بدور مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك ودعمه المستدام لتنفيذ برامجه وانشطته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبينت أن أجندة عمل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لهذا العام تشمل: مهرجان الشباب العربي والإفريقي "صناع التنمية والسلام"، وتنفيذ النسخة الثانية من "ملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي" تحت شعار "أجيال تدعم قضايا الوطن" بالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات" بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تنفيذ "منتدى رواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة" تحت شعار "نحو آفاق للتكامل الاقتصادي لرواد الأعمال والمبتكرين العرب" بالتعاون مع مجلس الشباب الكويتي بدولة الكويت، ومؤتمر "المرأة العربية والإفريقية إنجازات رغم التحديات".

واختتمت مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالي تصريحها بالإشارة إلى أن كافة البرامج سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مصر "الإدارة المركزية للتعليم المدني وتأهيل الشباب".