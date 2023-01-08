الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

7 مصابين من أسرة واحدة بحالات اختناق بعد تسرب الغاز بمنزلهم بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق، إثر تسرب غاز داخل منزل بشارع ابن خصيب في وسط مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق وضيق التنفس إثر تسرب غاز بمنزل كائن بشارع ابن خصيب في حي وسط مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص تبين أن المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى قسم علاج السموم بمستشفى المنيا الجامعي هم: عاصم- خ 45 عاما، طبيب صيدلي، وأبناؤه 13 عاما، عائشة 10 سنوات، فارس 16 عاما، ألياس عمره عامين، وأمل-ع 40 عاما، ومحمد-ا 15 عاما.

تم وضع المصابين تحت الملاحظة الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين اضطراب في الوعي وضيق تنفس وإغماء وهبوط عام بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت، أمس السبت، مصرع طفل أثر انهيار جزء من سور منزل بإحدي قرى مركز مطاي شمال المحافظة وتم نقل جثة الطفل للمستشفى المركزي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار جزء من سور منزل كائن بعزبة نجع أدريس التابعة لمجلس قروي منبال في مركز مطاي شمال المحافظة، مما أسفر عن وفاة الطفل "حمزة أحمد" عمره عامان، ومقيم بنفس العزبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

مدينة المنيا إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة حالات أختناق بسبب تسرب الغاز بمنزلهم بشارع أبن خصيب بمدينة المنيا المستشفي الجامعي بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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