الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

4 مهاجمين عالميين يمكن للأهلي ضمهم بعد فشل صفقة يعقوبو

أبو بكر
أبو بكر

يبحث النادي الأهلي عن مهاجم جديد خلال الأيام المقبلة بعد فشل انضمام الغاني عبد العزيز يعقوبو من صفوف ريو أفي البرتغالي أمس.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي أمس صرف النظر عن التعاقد مع يعقوبو بعد 3 أيام خاض فيها اللاعب الكشوفات الطبية لكن التقارير أشارت أن الأهلي قرر ذلك بعد مغالاة ناديه ريو أفي وطلبه الحصول على مليون و500 ألف يورو نظير استعارته لستة أشهر فقط. وغادر يعقوبو القاهرة وسافر عائدا إلى البرتغال.

وأبرم الأهلي حتى الآن صفقتين وهم خالد عبد الفتاح ظهير سموحة والتونسي محمد الضاوي “كريستو” لكنه يبحث عن ضم مهاجم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز 4 مهاجمين من الطراز الكبير يمكن الأهلي ضمهم في الميركاتو الحالي..

فينسنت أبو بكر

المهاجم الكاميروني يقترب من فسخ عقده مع النصر السعودي خلال ساعات، لكي يفسح المجال للنادي السعودي لتسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة الفريق.

أبو بكر محط اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وبشكتاتش ويعتبر واحد من أفضل المهاجمين الأفارقة في الوقت الحالي خاصة بعد التألق في مونديال قطر وإحراز 3 أهداف.

صاحب الـ 30 عامًا شارك في 12 لقاء هذا الموسم سجل 4 أهداف وصنع 2.

موسى ماريجا

 

الدولي المالي ومهاجم نادي الهلال السعودي واحد أيضًا من الخيارات المتاحة خاصًة بعد أن خرج من حسابات رامون دياز مدرب الهلال هذا الموسم.

ماريجا صاحب الـ 31 عامًا شارك هذا الموسم في 10 لقاءات مع الهلال وسجل 4 أهداف.

ألكسندر باتو

النجم البرازيلي ولاعب تشيلسي الإنجليزي السابق واحد من الخيارات المتاحة حيث لا يلعب لأي فريق منذ أغسطس الماضي بعد أن رحل عن صفوف أورلاند سيتي الأمريكي.

صاحب الـ 33 عامًا يمتلك خبرات دولية رائعة بعد أن لعب لكبار أندية أوروبا كما إنه بلا نادي منذ ذلك الوقت.

سيموني زازا

لاعب منتخب إيطاليا السابق وصاحب الـ 31 عامًا أيضًا لا يلعب لأي فريق حاليًا بعد أن رحل عن تورينو في نهاية الموسم الماضي.

زازا سبق ولعب لصفوف أندية مثل يوفنتوس، فالنسيا ووست هام.

فينسنت أبو بكر الاهلى يعقوبو موسى ماريجا ألكسندر باتو سيموني زازا

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وائل لطفي

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