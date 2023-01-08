الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

25 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 111 متهما في «طلائع حسم الإرهابية»

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة 111 متهما، والمعروفة اعلاميا بـ"طلائع حسم الإرهابية".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية "طلائع حسم الإرهابية"، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ 111 متهما في القضية التي تحمل رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولي قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثالثة أمن الدولة طوارئ محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم طلائع حسم الإرهابية جنايات أمن الدولة

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