الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة يبحثان سبل التعاون

مديرا مكتبة مصر والمحمية
مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة

استقبل محمد عمران، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إبراهيم عمر باغي، مدير محمية سيوة؛ وذلك لبحث سبل التعاون.

وتفقد مدير مكتبة مصر العامة ومدير محمية سيوة، أقسام المكتبة والخدمات المقدمة، حيث تم بحث سبل التعاون بينهما في إطار التكامل بين كافة الجهات لخدمة المجتمع السيوي وزوار الواحة خاصة في فترة الإقبال السياحى للتعريف بواحة سيوة ومقوماتها المتنوعة.

وفي سياق متصل واصلت مكتبة مصر العامة بسيوة، تنظيم مجموعة من اللقاءات مع طلاب المدارس تحت شعار “ اعرف واحتك ” بإشراف  محمد جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة.
وجرى خلال الندوة إبراز تاريخ وعمارة سيوة المتميزة، فضلاً عن المسجد العتيق بسيوة الذي يعود تاريخ إنشاؤه إلى العام 500 هجري، وعمارة البناء، وهي عمارة الكرشيف التي تتميز بها واحة سيوة.
ونظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة بعنوان" لمحة من تاريخ أهل سيوة منذ ٢٠٠ عام" حاضر فيها الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن الدميرى مدير عام أثار مطروح بحضور  محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة و احمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة ، و شيوخ القبائل ، و شباب سيوة، وزوار الواحة.

مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة
مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة
مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة
مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة
مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة
مديرا مكتبة مصر والمحمية الطبيعية بسيوة
المحمية الطبيعية الإقبال السياحي مدير مكتبة مصر العامة واحة سيوة سيوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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