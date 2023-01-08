التخطيط: إطلاق حاضنة ذوى الهمم Goodwill بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنجازات مشروع رواد 2030 للعام 2022، لافته إلى أنه في إطار اهتمام المشروع بحاضنات الأعمال فقد تم إطلاق حاضنة ذوى الهمم Goodwill بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي الأولى من نوعها وهدفها الرئيسي هو دعم وخدمة ذوي الهمم بطريقة أكثر احترافية ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ريادية، فضلًا عن كون تلك الحاضنة تخدم أيضًا الشباب الذين يقدمون حلولًا للأشخاص من ذوي الهمم ، حيث تأهل أحد المشروعات المتقدمة للحاضنة لتمثيل مصر فى "معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولى" الذي أقيم في دبي فى الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

كما تطرق التقرير إلى إطلاق برنامج رائدات 2030، بالتعاون مع مؤسسة انتربرنيل، والذي يمثل مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية وتوفير فرص للنساء لإطلاق أعمالهن وتطويرها، وتم تخريج 400 سيدة من هذه المسرعة خلال عام 2022، كما احتفل المشروع بتخرج الدفعة الأولى من حاضنة أعمال مشرق للسياحة التي أسسها المشروع بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تخرج 19 مشروعا منهم 10 مشروعات من محافظة أسوان، 9 مشروعات من محافظات مصر المختلفة مع دعم وتطوير بعض المشروعات التابعة للحاضنة وتم اعتمادها وتقيمها عالميًا من قبل Booking إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال السفر الرقمي.

َوأشار التقرير إلى تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة مديري حاضنات و مسرعات الأعمال بالتعاون مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية ومؤسسة دروسوس، والذي استفاد منه 120 مدير من مديرى الحاضنات لدعم منظومة ريادة الأعمال ولضمان إدارة الحاضنات والمسرعات فى مصر وفقًا للمعايير العالمية، وأن يقدَّم بها الخدمات التي تقدَّم فيها على مستوى العالم، فضلًا عن تنفيذ لقاءات مع وفد الدبلوماسيين الأفارقة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالاشتراك مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL، حيث شارك فيها 100 دبلوماسي من 20 دولة أفريقية ضمن أنشطة الحاضنة المصرية الأفريقية.

كما أشار التقرير إلى توقيع المشروع بروتوكول تعاون مع مؤسسة جيمناي أفريقيا للتعاون فى تنفيذ أنشطة الحاضنة المصرية الأفريقية فى الدول الأفريقية.