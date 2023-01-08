السنغال.. 125 قتيلًا وجريحًا فى تصادم حافلتين فى وسط البلاد

لقي 38 شخصًا حتفهم وأصيب 87 آخرون بجروح في حادث تصادم حافلتين قرب بلدة كافرين بوسط السنغال الأحد، حسبما أكد مسئول في جهاز الإطفاء بالبلدة.

وقال مسئول العمليات في جهاز الإطفاء الكولونيل شيخ فال في تصريح لوكالة فرانس برس: "كان حادثا خطرًا".

وأضاف المسئول"هناك 125 ضحية توفي 38 منهم".

وأوضح المسئول أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 1 عند الساعة 3,15 صباحًا بالتوقيت المحلي (03,15 ت غ). ونُقل جميع الضحايا إلى مستشفى ومرفق طبي في كافرين.

وأزيل حطام الحافلتين من مكان الحادث وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

الحادث الأسوأ

وتتكرر حوادث الطرق في السنغال لأسباب أبرزها إهمال السائقين وسوء حالة الطرق والسيارات المتقادمة، بحسب خبراء.

غير أن هذا الحادث يعد من الأسوأ في السنوات القليلة الماضية من حيث عدد الضحايا.

ويتم سنويا تسجيل ما يقرب من 700 قتيل في السنغال بسبب حوادث السير وفقًا للوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.

في 12 ديسمبر الماضي، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، في انقلاب حافلة صغيرة كانت تربط بين لينغيرعلى الطريق السريع إيلا توبا بعد اصطدامها بشاحنة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وفي 13 سبتمبر اسفر حادث مروري وقع على طريق لوغا و دارا – عن إصابة 30 شخصا بينهم 12 إصابتهم خطيرة.

وقبل انتهاء شهر سبتمبر نفسه، أودى حادث سير مروع في الطريق العام المؤدي إلى محافظة تامباكندا شرق السنغال بحياة 7 أشخاص.

وفي أغسطس، لقى 11 شخصًا مصرعهم بحادث سير وقع بالقرب من مدينة بودور شمالي البلاد على الحدود مع موريتانيا، إثر اصطدام حافلة نقل من الحجم المتوسط كانت قادمة من دكار، بحافلة كبيرة، عند مفترق طرق بالقرب من بودور.