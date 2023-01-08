الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الأحد 8 يناير 2023

حديد
حديد

شهدت أسعار الحديد استقرارًا في الأسواق اليوم الأحد 8 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:
سجل سعر طن حديد عز 26,450 جنيه للطن تسليم أرض المصنع
بلغ سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع
ووصل سعر طن حديد العتال إلى 26,400 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع  

كما وصل سعر طن حديد عطية إلى 26,130 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.
وسجل سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.
وبلغ سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه للطن الواحد وتسليم أرض المصنع. 
وجاء سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

وسعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
وجاء سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
وبلغ سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 26,250 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن حديد خردة خليط نحو 8000 جنيه حسب النوعية. 
بينما بلغ سعر طن الحديد خردة ممتاز نحو 10000 ألف جنيه وحسب النوعية.

الأحد 8 يناير 2023 الاسمنت الحديد التسليح الحديد والأسمنت سعر طن حديد المراكبي مصانع الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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