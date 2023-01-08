أسعار الحديد اليوم الأحد 8 يناير 2023

شهدت أسعار الحديد استقرارًا في الأسواق اليوم الأحد 8 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر طن حديد عز 26,450 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

بلغ سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع

ووصل سعر طن حديد العتال إلى 26,400 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع

كما وصل سعر طن حديد عطية إلى 26,130 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه للطن الواحد وتسليم أرض المصنع.

وجاء سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

وسعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

وجاء سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 26,250 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن حديد خردة خليط نحو 8000 جنيه حسب النوعية.

بينما بلغ سعر طن الحديد خردة ممتاز نحو 10000 ألف جنيه وحسب النوعية.