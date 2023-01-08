«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية ونهاية موجة التقلبات التي تشهدها البلاد، وذلك نتيجة التأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، إن حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مستمرة حتى غدٍ الإثنين، لافتة إلى استمرار الأمطار حتى غدٍ على أغلب المناطق بالجمهورية وستكون أمطارًا متفاوتة الشدة.

وحول غزارة الأمطار، أشارت "غانم" إلى أن تمركز الأمطار سيكون غدًا في سواحلنا الشمالية وسيناء، بسبب تحرك المنخفض الجوي شرق البلاد.

وكانت أكدت أن حالة التقلبات الجوية بدأت بالفعل اليوم على المناطق الغربية من البلاد مثل مطروح والإسكندرية، وتشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة، والمتوسطة، والرعدية، وتكاثر الأمطار، لافتة إلى زيادة فرص الأمطار والتي ستتقدم للداخل وتزيد فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية على القاهرة ومدن الوجه البحري، وذلك خلال فترة المساء، والساعات المتأخرة من اللليل، والتي ستكون من خفيفة إلى متوسطة، ومتفاوتة في الشدة من محافظة لمحافظة.