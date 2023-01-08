مرتل الكنيسة يكشف تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس

وجه إبراهيم عياد، مرتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كنسية كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاحتفالات بالكنيسة الجديدة تؤكد أن مصر بخير

وأكد “عياد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc": “الاحتفالات بالكنيسة الجديدة تؤكد أن مصر عظيمة، والبابا تواضروس الثاني بخير والعالم كله ارتاح عندما شاهده بالكنيسة”.

وأشار إلى أن الكنيسة مليئة بالألحان القبطية ولدينا طقوس كثيرة طقوس للكيهك ولأسبوع الألم وللصوم الكبير، ومن يدخل الكنيسة يستطيع من خلال الألحان أن يتعرف على التوقيت، مؤكدًا أن هذا من عظمة مصر ولها تاريخ عظيم نفتخر به.

وتابع: "سافرنا أكثر من دولة وقدمنا حفلات والأجانب كانوا يحضرونها وعندما كنا نقيم احتفالات نقدمها مع أخوتنا المسلمين ونقدم ساعة وهم ساعة والناس كانت تسعد بها جدًا ويطلبون منا أن نعيدها ودائما نفتخر بمصر في كل مكان".