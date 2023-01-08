إقبال ملحوظ على محلات بيع الهدايا فى عيد الميلاد المجيد

يقبل الكثير من المواطنين على شراء الهدايا وأدوات الزينة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية تملئها حالة من الفرح والسرور وتصطحب الأسر أطفالها في الشوارع والحدائق.

يقول علاء ماهر صاحب أحد محلات الهدايا بمنطقة وسط البلد إن موسم الكريسماس يبدأ من منتصف شهر ديسمبر كل عام حيث تبدأ المحلات في عرض بضائعها ويبدأ الإقبال عليها لشراء مستلزمات الزينة والهدايا ولعب الأطفال والتي تتنوع أشكالها ويتم جلب أنواع جديدة كل عام منها العاب بمجسم "بابا نويل" و أكثر المنتجات بيعا هي القبعات الحمراء والإسبراي وزينة شجرة عيد الميلاد.

وأشار ماهر إلى تأثر الأسعار بالغلاء وارتفاعها مقارنة بالأعوام الماضية لأن معظم المنتجات مستوردة وتتأثر بسعر الدولار، كما لا يمكن تحديد سعر معين للمنتجات فحسب كل منتج و حجمه ونوعه يتحدد السعر كما أنه رغم ذلك الإقبال كان جيداً لأن الهدايا لا يمكن الاستغناء عنها لدي الكثير وينتظرها الأطفال والكبار من العام للعام.

وشهدت شوارع وميادين ومحلات وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة، زحاما لشراء مستلزمات الاحتفال بالكريسماس، كذلك محلات الهدايا التي ضمت أشكالا وأنواعا مختلفة من الهدايا وألعاب الأطفال لبابا نويل بأحجام مختلفة كذلك البالونات والألعاب النارية.

كما قام بعض الفتيات والشباب والأباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية مع المجسمات الاحتفالية وشجر الكريسماس والأضواء الصاخبة ذات الألوان المتنوعة.

محلات الهدايا بمنطقة وسط البلد

محلات الهدايا بمنطقة وسط البلد

محلات الهدايا بمنطقة وسط البلد

محلات الهدايا بمنطقة وسط البلد

محلات الهدايا بمنطقة وسط البلد

محلات الهدايا بمنطقة وسط البلد