الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة الأمريكية تدين بـ«أشد العبارات» إعدام رجلين فى إيران

إيران
إيران

دانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات السبت تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رجلين في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلد.

وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "ندين بأشدّ العبارات المحاكمة الصورية لمحمد مهدي كرامي ومحمد حسيني وإعدامها في إيران". 

وصرّح برايس أن "الإعدامات من هذا القبيل هي عنصر أساسي في استراتيجية النظام لقمع التظاهرات" التي يشهدها البلد منذ أشهر. 

وأثارت إيران إدانات دولية السبت بتنفيذها حكم الإعدام برجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء احتجاجات غير مسبوقة أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. 

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح" (السبت)، مشيرًا إلى أحد عناصر قوات التعبئة (البسيج) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية إلى 4، إذ أُعدم رجلان في ديسمبر ما أثار غضبا دوليا وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.

ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقا رغم الحملة التي كانت تقوم بها مجموعات حقوقية دولية للعفو عن الرجلَين.

وأفاد "ميزان أونلاين" أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في الرابع من ديسمبر.

وفي 3 يناير، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين في حق الرجلين، واتهمتهما بقتل عجميان يوم 3 نوفمبر في كرج في غرب طهران.

الولايات المتحدة إيران الخارجية الأميركية إدانات دولية وفاة أميني ب شرطة الأخلاق

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