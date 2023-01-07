الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

15 يناير.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في السعودية

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يستعد النجم كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخمي مساء يوم 15 يناير الجاري وسط جمهوره بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل للجمهور غدا الأحد، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض ويقدم كاظم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها.

يذكر أن كاظم الساهر منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقته وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.

النجم كاظم الساهر الساهر موسم الرياض المملكة العربية السعودية السعودية المطرب العراقي كاظم الساهر

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