السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب محمود بدر يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر افتتاح قصر ثقافة شبين القناطر

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، حول تأخر افتتاح قصر ثقافة شبين القناطر بالقليوبية.

وقال النائب محمود بدر في طلب الإحاطة إنه لم يتم افتتاح قصر ثقافة شبين القناطر منذ أكثر من 10 أعوام رغم الوعود المتكررة من الوزارة بافتتاحه.

وأوضح بدر، أنه تم بناء المقر وعمل الأمور المطلوبة إلا أن أهالي شبين القناطر قد فوجئوا بوجود أزمة بين المقاول الذي قام بالبناء ومسئولي وزارة الثقافة التي رفضت استلام القصر بسبب وجود مخالفات.

وتابع: "على الرغم من تقدمنا بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى وزراء الثقافة المتعاقبين بداية من الوزير حلمي النمنم وحتى الوزيرة السابقة إيناس عبد الدايم، ووجود العديد من الوعود بإنهاء هذا الخلاف وتسليم قصر ثقافة شبين القناطر إلا أنه حتي الآن لم يتم تسليم القصر"، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

النائب محمود بدر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب شبين القناطر قصر ثقافة

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