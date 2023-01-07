العطلات الرسمية 2023 القادمة للعاملين بالقطاعين العام والخاص

تشغل العطلات الرسمية 2023 القادمة بال العديد من المصريين في الساعات الماضية، إذ يبحثون عن مساحة للراحة والاستجمام خلال العام، حيث تشمل الإجازات الرسمية 2023 على مناسبات رسمية للقطاع العام والخاص في الدولة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الدينية والقبطية، وذلك حسب التقويم الميلادي والهجري.

“الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن العطلات الرسمية 2023 القادمة:

العطلات الرسمية 2023 القادمة



تشمل أجندة العام الجديد 2023 على الإجازات الرسمية 2023 سواء للقطاع العام أوالخاص في الدولة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الدينية والقبطية، حسب التقويم الميلادي والهجري.

تمنح الدولة إجازات رسمية أسبوعيا، ألا وهي «الجمعة والسبت» على مدار السنة 2023، بالإضافة إلى إجازات في كل شهر من شهور السنة، وتكون على حسب المناسبة الرسمية للدولة.

الإجازات الرسمية 2023



إجازة عيد الميلاد المجيد.. اليوم السبت الموافق 7 يناير 2023

إجازة عيد الشرطة.. يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

إجازة عيد تحرير طابا.. يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023

إجازة عيد شم النسيم.. يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك.. يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023

إجازة عيد تحرير سيناء.. يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

إجازة عيد العمال.. يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.. يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك.. يوم الأربعاء 10 الموافق 28 يونيو 2023

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية.. يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

إجازة عيد الثورة.. يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوى الشريف.. يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر2023.

إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973.. يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

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