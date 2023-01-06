موعد إجازة البنوك في مصر والبنك الأهلي يعمل استثنائيًا

بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد وإجازة 7 يناير، يبحث المواطنون عن موعد إجازة البنوك في مصر بهذة المناسبة، وهل البنوك إجازة غدًا السبت، وذلك بالتزامن مع إقبال المواطنين على البنوك لشراء شهادات الـ25 % التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر مؤخرًا.

وبخصوص تساؤل المواطنون.. هل البنوك إجازة غدًا السبت؟، فالاجابة نعم حيث يعتبر السبت هو إجازة اسبوعية في البنوك.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بدلًا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

اجازة البنوك في 7 يناير 2023

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان له، أن موعد اجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد تكون يوم واحد فقط وهو الأحد الموافق 8 يناير على أن يستأنف العمل صباح يوم الإثنين 9 يناير 2023.

شراء شهادات البنك الاهلي 25 %

من جانبه، أعلن البنك الأهلي المصري، عن عمل 146 فرعاً من فروعه، يومي الجمعة والأحد، لاستقبال الراغبين في شراء الشهادة الجديدة بفائدة 25%.

وأوضح البنك أن فروع ستكون متاحة أيضا يومي الجمعة والأحد للتنازل عن العملات الأجنبية، من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساء.

ويوم الأحد الموافق 08/01/2023 سيتم افتتاح الفروع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.

الإجازات الرسمية 2023

عيد الميلاد المجيد: 7 يناير.

عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير: 25 يناير.

يوم شم النسيم: الأول من برمودة بالتقويم القبطي ويوافق 17 ابريل 2023.

أيام عيد الفطر 2023 : الاجازة تبدأ من 21 وحتى 24 إبريل.

عيد العمال 2023 : 1 مايو.

ثورة 30 يونيو: 30 يونيو.

وقفة عرفات و ايام عيد الأضحى 2023 : 28 يونيو وحتى 2 يوليو .

رأس السنة الهجرية 2023 : الأول من المحرم بالتقويم الهجري

ثورة 23 يوليو: 23 يوليو.

المولد النبوي: 12 ربيع الأول بالتقويم الهجري ويوافق 16 سبتمبر 2023

عيد القوات المسلحة وحرب أكتوبر: 6 أكتوبر.