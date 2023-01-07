تبادلوا المحبة.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023

يهتم شريحة كبيرة من الموطانين في هذه الساعات بتبادل رسائل عيد الميلاد المجيد وفي السطور الأتية نقدم لكم مجموعة من رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023 لتبادلها مع أهل والأصدقاء، حيث يحتفل الأقباط في مصر يوم 7 يناير بعيد الميلاد المجيد، حيث يعتبر من أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة.

رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023

وفيما يلي جمعنا لكم باقة من رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023 لتبادها مع الأهل والأصدقاء والاحتفال عبر مشاركة رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023 عبر منصات التواصل الاجتماع.

موعد عيد الميلاد المجيد 2023

ويحرص المسلمون على تهنئة اشقائهم في الوطن من الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عن طريق إرسال صور ورسائل التهنئة لمشاركة إخواننا الأقباط في احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، ويقع العيد عن الكنائس التي تتبع التقويم اليوناني من مساء اليوم 6 يناير وحتى نهار اليوم 7 يناير.

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023

المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبني البشر ينعاد عليكن احبائي كلكن .

لا يوجد حزن على الأرض لا تستطيع السماء شفائه ” يا يسوع أنا أثق بك ” .

ميلادك سيدي ثورة حب وسلام ورجاء لا تنضب ميلادك سيدي أقوى فعل حب في التاريخ والى الابد! .

اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلدَ الكلمة الذي قبل الدهور ولادةً لا تُفسَّر ولا يُنطَقُ بها. فافرحي أيتها المسكونة إذا سمعتي، وبَشِّري مع الملائكة والرعاة، الذي سيظهر بمشيئته طفلاً جديداً وهو إلهُنا قبل الدهور.

رسائل تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2023 للأصدقاء وأجمل التهاني

قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ اغلى الناس.

للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود.

نفسى اكون بابا نويل واجى في نص الليل واقولك happy new year.

يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم..

إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

حدد مجلس الوزارء يوم غد الأحد والموافق 8 يناير الجاري؛ إجازة رسمية بدلًا من السبت 7 يناير للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كذلك القطاع الخاص أعلنت وزارة القوى العاملة؛ منح العاملين الأحد إجازة بدلًا من السبت، ويمكن لصاحب العمال تشغيل الموظف أو العامل، ويُحسب له أجر يوم إضافي كامل بدلًا من الإجازة حسب قانون العمل.