السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فياريال يكبد ريال مدريد هزيمته الثانية في الليجا ويقدم هدية لبرشلونة

فياريال
فياريال

كبد فياريال نظيره ريال مدريد الهزيمة الثانية له في الدوري الإسباني، بعدما تغلب عليه اليوم السبت بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الـ 16.

وتلقى النادي الملكي الهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل 12 انتصارا وتعادلين. 

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر والذي يواجه مضيفه أتلتيكو مدريد غدا الأحد، فيما رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة ليقتسم المركز الرابع مع أتلتيكو. 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن تتغير الأمور تماما في الشوط الثاني. 

وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني تقدم ييريمي بينو بهدف لفياريال ثم أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة التعادل للنادي الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة 59 لكن فياريال حصل على ضربة جزاء هو الأخر ليحرز منها جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

تشكيل ريال مدريد.. فينسيوس وبنزيما يقودان الهجوم أمام فياريال

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميليتاو، روديجير، ألابا، ميندي

خط الوسط: مودريتش، كروس، تشاوميني، فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس، بنزيما

 

قرعة كأس ملك إسبانيا

 

أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا في دور الـ 16 اليوم السبت، عن مواجهة صعبة لريال مدريد بينما جاءت سهلة لغريمه برشلونة.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة فياريال، بينما يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو سبتة الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

وجاءت القرعة كالآتي:

أتلتيكو سبتة × برشلونة

ليفانتي × أتلتيكو مدريد

 سبورتنج خيخون × فالنسيا 

ديبورتيفو آلافيس × إشبيلية 

ريال بيتيس × أوساسونا

 فياريال × ريال مدريد 

ريال سوسيداد × مايوركا 

أتلتيك بيلباو × إسبانيول

وتأهل برشلونة إلى دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه بصعوبة على إنتر سيتي بالأشواط الإضافية، واستقبل الفريق 3 أهداف في المباراة، في حين أن ريال مدريد هزم كاسيرينيو بهدف نظيف أحرزه رودريجو.

ريال مدريد فياريال الدوري الاسباني برشلونة أتلتيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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