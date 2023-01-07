السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شمل 119 شخصا».. الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على فنانات وصحفيين روس

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، قرارا يصادق على تطبيق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر أمس الجمعة والمتعلق بتعديل قائمة الأشخاص الروس الخاضعين للعقوبات.

وضم القرار، مجموعة من الفنانين والمطربين والصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية الروس والأوكرانيين الذين شملتهم العقوبات.

وتشمل العقوبات المطربات الروسيات ايرينا اليجروفا ولوليتا ميلافسكايا وكذلك لاريسا دولينا والمغنيين دميتري بيلان وألكسندر بوينوف وفيليب كيركوروف .

كما ضمت القائمة مطربة الأوبرا المشهورة آنّا نيتريبكو والمخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف، وكذلك الكوميدان يفغيني بيتروسيا.

وشملت العقوبات التى صادق عليها الرئيس الأوكراني رئيس تحرير شبكة روسيا اليوم مارغريتا سيمونيان.

يجدر الإشارة إلى أن قائمة تضم العقوبات الجديدة بشكل إجمالي، 119 شخصا.

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وائل لطفي

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