السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بمشاركة 42 حزبا.. بدء اجتماع تحالف الأحزاب السياسية المصرية

تحالف الأحزاب السياسية
تحالف الأحزاب السياسية المصرية

بدأ منذ قليل اجتماع تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمشاركة ٤٢ حزبا سياسيا، بمقر التحالف في وسط البلد. 

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ويناقش في أول اجتماع للتحالف في العام الجديد، عدد من الموضوعات والملفات، حيث يعرض على طاولة الاجتماع الآتي:
“احتفال التحالف بعيد الشرطة ٢٥ يناير ومقترحات رؤساء الأحزاب، واستكمال محاور الحوار الوطنى، ومقدمة عن المحور السياسى ويتحدث فيها كل من النائب رجب حميدة والنائب أحمد الضبع، والحياة السياسية بين الواقع والطموحات (الاحزاب - القوى السياسيه - تنسيقيه شباب الاحزاب)”.

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ومن ناحيته قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الاحتفال بعيد الشرطة تقديرا لدور رجال الشرطة فى حفظ الأمن فى كافة ربوع الوطن، لافتا إلى أن هدفه توجيه رسالة من الشعب المصرى إلى الشرطة المصرية بالعرفان لدورها الوطنى . 

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في سياق أخر، قال النائب تيسير مطر إن الاجتماع سيواصل مناقشة محاور الحوار الوطنى فى ضوء الخطاب الذى تلقيته من الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى.

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تحالف الأحزاب السياسية المصرية عيد الشرطة رؤساء الأحزاب الحوار الوطنى النائب رجب حميدة تنسيقية شباب الأحزاب

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وائل لطفي

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