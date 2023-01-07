السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع» في قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

"الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع"، عنوان اللقاء الذي نظمه قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، والتابع لفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث تحدثت سوسن محمد مسؤل تثقيف صحي بإدارة الصحة بالزينية عن النمو السكاني يفرض ضغوطًا كبيرة علي موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وتعريف المشكلة السكانية وتعداد السكان وأسباب الزيادة السكانية وآثارها على المجتمع وتحديات الزيادة السكانية.

في سياق متصل أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل ألقى قصيدتي "نطق القلم، مسافر أنا"، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر عرض إنشاد ديني للمنشد نصر محمد أحمد ورمضان محمد وقصيدة بعنوان "التوسل للحبيب محمد"، وكذلك أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ممدوح محمد ألقى قصيدة بعنوان "صلاة ربي علي نبينا"، كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر محمد جمال قصيدة عامية بعنوان" هجر الحبيب"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بالقرية لتنمية مهارات الرسم والتلوين عند الطفل تنفيذ سمر محمد.

كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان "القرد وأصدقائه الثلاثة" تأليف سامية السعدني ألقتها زينب فراج عمر، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية وفنية أدارتها هناء يونس، بينما أعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن رأس السنة الميلادية تنفيذ أميرة حمودة وسهرى سباق، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة الأقصر عرض لفرقة الأقصر القومية للموسيقي العربية قدمت أغنية"زوروني كل سنة مرة" غناء محمود أحمد علي، "ماخطرتش على بالك" غناء فارس مصطفى، "أحلف بسماها وترابها" غناء المجموعة.

الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر قصر ثقافة الطود الشاعر عادل دنقل القرد وأصدقائه الثلاثة

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