السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس الوزراء العراقى يطالب برفع حالة التأهب لمواجهة فلول داعش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز وعدد من قادته، مشددًا على ضرورة الاستعداد لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وتفقد السوداني خلال الزيارة قسم الطبابة العسكرية ومختبر PCR التابعين للجهاز، ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وتلبية كامل متطلباتها، بحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي.

وترأس القائد العام للقوات المسلحة اجتماعًا ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وآمري الوحدات فيه، واستمع إلى إيجاز عن عمل الجهاز والموقف الأمني في قاطع العمليات، واطّلع على خططه الأمنية في مجال مكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية.

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وهنّأ السوداني الجيش العراقي بكل صنوفه في ذكرى تأسيسه، مشيدًا بتقديرٍ عالٍ بالتضحيات الجليلة لأبناء القوات المسلحة، وبسالة الجرحى الأبطال، كما أثنى على جهاز مكافحة الإرهاب، التشكيل العسكري المهم، الذي قارع الإرهاب، و المشهود له بالشجاعة والحرص والأداء. 

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وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع ضرورة مراجعة عمل الجهاز، على مستوى الاستعداد والتدريب وتنظيم السياقات، كما شدد على ضرورة ألّا تتواجد في الجهاز إلّا الكفاءات القتالية المميزة، والعمل الجاد لكي يبقى هذا الجهاز الأمني في أعلى مستوى من الجهوزية والإمكانيات، ووجه بأن تُعتمد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل جهود أكبر وأن يكون بأعلى مستوى التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية واستئصالها من جذورها، مشيرًا إلى أن الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه الخبيثة.

وأكد السوداني الاهتمام بأرزاق المقاتلين، كما تم التأكيد على متابعة الأراضي السكنية لعوائل الشهداء والجرحى والمنتسبين، كما وجه بأهمية تحديث القدرة التسليحية للجهاز.

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