ضبط 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في العراق

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على 6 إرهابيين في صلاح الدين وكركوك والأنبار.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية العراقية، بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الداخلية العراقية نفذت واجبات مهمة في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية، وفقا لما نقلته وكالة واع العراقية.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، 3 منهم في محافظة صلاح الدين واثنين في كركوك ومتهم واحد في الأنبار.

وأوضح البيان أن تلك العمليات الأمنية تأتي في إطار الاجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهابيين ومتابعة تحركاتهم، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقهم.

العراق يعلن القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في الأنبار

وقبل يومين، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار.



وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم إعداد كمين محكم في سيطرة الشهيد بسام بمحافظة الأنبار، أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، فضلا عن ضبط 69 عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل وحزامين ناسفين، مشيرا إلى أنه تم رفع العبوات الناسفة وتدميرها موقعيا.

والجمعة الماضية، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، قتل 13 إرهابياً خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، أكد أن هناك جهدًا استخباريا كبيرًا للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسئولية.

وأشار إلى أن خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة.