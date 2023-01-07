السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للعلمي والأدبي.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الثاني الثانوي

امتحانات
امتحانات

يكثف البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023 من قبل شريحة كبيرة من الطلاب على مستوى الجمهورية، ومن المفترض أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر يوم 28 يناير المقبل، بعد إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الثاني الثانوي، ويحصل بعدها الطلاب على راحة لمدة أسبوعين حتى استئناف الترم الثاني.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الثاني الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الثاني الثانوي على كافة أنحاء الجمهورية والتي تبدأ يوم السبت 11 يناير وتنتهي الأربعاء 22 يناير 2023.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

ويكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بشكل مكثف من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع الدستور في السطور الأتية كل ما يريد الطلاب معرفته عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الثاني الثانوي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023 فى المحافظات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 الترم الأول

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي

جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الثاني الثانوي، حيث تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع أعوام النقل من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي والصفوف الثانوية يوم 14 يناير 2023 وسيتم الإعلان عن كافة بيانات ورقة الامتحان ومواصفاتها لمراحل النقل بعد أن تنتهي من الاتفاق عليها.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

تزامنا مع اهتمام أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكافة محافظات مصر لمعرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023، ينشر موقع “الدستور” جدول امتحان الصف الثاني الثانوي للشعبتين علمي وأدبي-، وجدول ، وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي أدبي -ترم أول 2023

يوم الخميس 12 يناير امتحاني مادة اللغة العربية – الجغرافيا.

يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحان مادة الفلسفة.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي علمي ترم اول 2023:

يوم الخميس 12 يناير اختبار مادتي اللغة العربية – الرياضيات.

يوم الأحد 15 يناير امتحاني مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحاني مادة الجبر والتفاضل/ حساب المثلثات – مادة الأحياء.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – الفيزياء.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة الكيمياء.

موعد أجازة منتصف العام 2023 للصف الثانى الثانوى

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد إجازة نصف العام الدراسي الأول والتي تبدأ مباشرة عقب انتهاء الامتحانات لجميع مراحل النقل والإعدادية لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023.

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