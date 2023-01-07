السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزارة الثقافة تنتهى من توثيق 400 مبنى تراثي ذو طابع معماري متميز استعدادا لضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية

صورة المباني
صورة المباني

انتهت وزارة الثقافة من توثيق ٤٠٠ مبنى تراثي استعدادا لضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز،  والذي يُشرف على إعداده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة.

نيفين الكيلاني

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الأرشيف القومي للمباني التراثية يعد أحد أهم المشاريع التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بهدف حصر المباني التراثية، وتوثيقها ،وحمايتها، ونقل صورة كاملة عن ما كانت عليه قديما مما يسهم في وضع رؤية شاملة وصحيحة لأعمال الترميم تساعد في إعادة  تلك المباني لرونقها الذي كانت عليه مما يساعد في الحفاظ على تلك الكنوز للأجيال القادمة. 

txt

التنسيق الحضاري يقترح إنشاء «مزار الخالدين».. اعرف التفاصيل

التراث المادي

وقالت وزيرة الثقافة إن حماية وصون التراث  المادي وغير المادي هو أحد محاور استراتيجية الوزارة الهامة ، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، والتي نجحت خلال السنوات الاخيرة في أطلاق عدد من المشروعات لترميم وصيانة ورفع كفاءة المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة والمحافظات في إطار منظومة متكاملة يتناغم فيها عمل عدد من الوزارات.

المهندس محمد ابو سعدة

وأوضح المهندس محمد أبو سعدة، أن الجهاز قام بتشكيل لجنة لإعداد استمارات قاعدة بيانات المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز من الناحية المعمارية، وضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز على مستوى الجمهورية. 

دراسة للمباني التراثية

رئيس مدينة سيوة و«التنسيق الحضارى» يتفقدان أعمال المرحلة الأولى من تطوير ميدان شالى

حيث قامت اللجنة بإعداد دراسة تاريخية للمباني التراثية على مستوى القاهرة لحوالي ٤٠٠ مبنى تراثي ذات الطابع المعماري المتميز داخل المناطق ذات القيمة بالقاهرة، وهي "القاهرة الخديوية ، التاريخية، مصر الجديدة"، حيث يتم جمع كافة البيانات الخاصة بالمبنى  من حيث "اسم المبنى، الحقبة التاريخية، وظيفة المبنى، موقعه القديم من خلال الصور،  موقعه حاليًا، اسم المعماري الذي قام بإنشاء المبنى، الوصف والتخطيط العام للمبنى"، وكذلك ضم كل تفاصيل المبنى وعناصره المعمارية، مُضيفًا،  أن الجهاز يقوم أيضًا بالتوثيق الدقيق للتفاصيل المعمارية لواجهات المباني ذات الطابع من خلال تكنولوجيا الرفع المساحي ثلاثي الأبعاد ، ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز في إعداد الأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز بجميع محافظات الجمهورية

وزارة الثقافة ٤٠٠ مبنى تراثي لأرشيف القومي للمباني التراثية المعماري الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

مواد متعلقة

تفاصيل خريطة مشروعات التنسيق الحضاري في دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

نادر شوقى يكشف حقيقة تعيينه مديرًا للتعاقدات فى الأهلى

معجزة المسيح بالشرقية.. حين أغاث الطفل العطاش بـ«عين» لم تنضب منها المياه

إصابة طفل عقب احتجازه داخل أسانسير بالدقى

أكثر من 11 ألف زائر لسفينة الكتب لوجوس هوب في بورسعيد

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 7 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بدء التحضيرات استعدادًا لتلقى العزاء فى وديع جورج وسوف بكنيسة مار نقولا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟