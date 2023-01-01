التنسيق الحضاري يقترح إنشاء «مزار الخالدين».. اعرف التفاصيل

اقترح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، تنفيذ "مزار الخالدين"؛ وذلك كامتداد لمشروع ذاكرة المدينة، عاش هنا، حكاية شارع، ولحظات.

وجاءت فكرة المزار لتخليد ذكرى من أبدعوا وساهموا في رسم ملامح هذا البلد العظيم، وتوفير مكان يليق بعظماء مصر يجمع رفاتهم ويليق بهم وبإنجازاتهم، ويكون فيه مساحات لخلق فرصة للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على إنجازاتهم.

جدير بالذكر أن هناك عددا من المشروعات العالمية الرائدة التي نفذت مثل هذا المقترح، وحققت إقبالا ونجاحا؛ ومنها حديقة فورست لاون التذكارية (هوليوود هيلز)، الفيس بريسلي جاردن، موينت سايناي، فورست، مقابر العلمين شاهد على أهم معارك الحرب العالمية الثانية.

وقد خلصت الدراسة إلى اختيار العاصمة الإدارية لما تحمله من قيمة مستقبلية، وتتمثل أهمية المشروع في تعزيز البعد الثقافي والهوية من خلال المزار، نتيجة دمج نواحي المعرفة المقدمة في المزار بفكرة المناطق المفتوحة ودعم تحويل المزار إلى واجهة سياحية، ويقترح أن يشمل المشروع مركز للزوار ومكتبة ومتحف يضم الكنوز العلمية والفنية والأدبية لشخصيات مؤثرة في بناء تاريخ مصر القديم والحديث وقاعات تحكى تاريخ الشخصيات ونصب تذكاري للمزار يعبر عن هوية وفكرة المشروع.

مع تشكيل لجنة من المعماريين والمتخصصين لعمل كراسة الشروط وطرحها كمسابقة والإشراف على المشروع، ويتم اختيار عظماء مصر من خلال لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للثقافة ومجلس الشورى والمراكز ذات الصلة.

وفي سياق آخر؛ استمر الجهاز في تحسين الصورة البصرية للميادين الرئيسية في محافظات مصر خلال عام 2022، وكذلك استكمال مشروع الارتقاء بالفراغ العام بمنطقة وسط البلد، وكذلك منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وإعادة إحياء محطة قطار الإسكندرية والفراغ المحيط بها.

وبحسب المهندس محمد أبوسعدة؛ فإن أنشطة الجهاز المتعددة تعمل وفق منظومة وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، من أجل رفعة الثقافة المصرية، والمشاركة في مشروعاتها التوعوية إلى جانب دورها البارز في الحفاظ على التراث المصري.