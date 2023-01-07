حبس 2 لحيازتهما 200 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، ن بمحافظة الجيزة، لهما معلومات جنائية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، مُتخذين دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهما وتم القاء القبض عليهما استقلالها سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بترويجها ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان للتواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.