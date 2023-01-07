السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 2 لحيازتهما 200 طربة حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، ن بمحافظة الجيزة، لهما معلومات جنائية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، مُتخذين دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهما وتم القاء القبض عليهما استقلالها سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بترويجها ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان للتواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أخطرت النيابة اتهام اتجار إسكندرية أصل اطلا ارسالها استهدا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

حبس المتهم بقتل شقيقته لاعتراضها على العمل خادمة

مصير كهربا فى قبضة فيفا والجبلاية.. هل يشارك مع الأهلى أمام المصرى؟

بعد سماح السعودية للمرأة الحج بدون محرم.. حلم حياه أوشك على التحقق

بعد افتتاح الرئيس السيسى للمدينة.. المنصورة الجديدة تحتفل بأول عيد ميلاد «فيديو»

شبورة صباحًا وفرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الأحد

مشروعات بمليارات الجنيهات.. جهود الدولة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟