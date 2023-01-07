أكثر من 11 ألف زائر لسفينة الكتب لوجوس هوب في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى إلى ١١ ألف زائر في يومها الثاني بخلاف الأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد، فضلًا عن التعاون بين كل الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

جدير بالذكر أن سفينة logos hope بدأت في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يومًا فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين المرور ورؤساء الأحياء، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وكان محافظ بورسعيد قد تفقد السفينة أمس والتقى بطاقم عمل السفينة والزائرين للتأكد من انتظام سير الأعمال داخل سفينة الكتب، وتقديم كل سبل الراحة للزائرين، كما شهد حفلًا فنيًا للترحيب بسفينة لوجوس هوب في ساحة مصر.

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