تفاصيل انقطاع مياه الشرب عن القصاصين بالإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، عن أسباب انقطاع مياه الشرب في مدينة القصاصين والقرى التابعة لها.

وقالت الشبكة الوطنية، في بيان لها، إن مياه الشرب انقطعت في عدة مناطق بمدينة القصاصين نتيجة كسر ماسورة مياه ١٠ بوصة، موضحاً خلال البيان أن المناطق في مدينة القصاصين التي تعاني من انقطاع مياه الشرب بسبب كسر الماسورة هي «المحسمة القديمة ومنطقة الفدائية ومنطقة للمساكن الاقتصادية، والمحسمة المحطة»، وذلك حتى انتهاء الاصلاح نتيجة كسر ماسورة مياه ١٠ بوصة وجار العمل والإصلاح.

وأوضحت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنها تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين.