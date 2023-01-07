السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل انقطاع مياه الشرب عن القصاصين بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، عن أسباب انقطاع مياه الشرب في مدينة القصاصين والقرى التابعة لها.

وقالت الشبكة الوطنية، في بيان لها، إن مياه الشرب انقطعت في عدة مناطق بمدينة القصاصين نتيجة كسر ماسورة مياه ١٠ بوصة، موضحاً خلال البيان أن المناطق في مدينة القصاصين التي تعاني من انقطاع مياه الشرب بسبب كسر الماسورة هي «المحسمة القديمة ومنطقة الفدائية ومنطقة للمساكن الاقتصادية، والمحسمة المحطة»، وذلك حتى انتهاء الاصلاح نتيجة كسر ماسورة مياه ١٠ بوصة وجار العمل والإصلاح.

وأوضحت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنها تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين.

اخبار المحسمة القديمة الإسماعيلية المحسمة القديمة المحسمة القديمة الاسماعيلية قرية المحسمة الجديدة قرية المحسمة القديمة الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

نادر شوقى يكشف حقيقة تعيينه مديرًا للتعاقدات فى الأهلى

معجزة المسيح بالشرقية.. حين أغاث الطفل العطاش بـ«عين» لم تنضب منها المياه

إصابة طفل عقب احتجازه داخل أسانسير بالدقى

أكثر من 11 ألف زائر لسفينة الكتب لوجوس هوب في بورسعيد

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 7 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بدء التحضيرات استعدادًا لتلقى العزاء فى وديع جورج وسوف بكنيسة مار نقولا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟