قرر قاضي المعارضات بالقليوبية، تجديد حبس 26 متهمًا بحوزتهم مخدرات وذخيرة بحملة أمنية بالقليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد شنت حملة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، واللواء عمرو أبو رية، حكمدار القليوبية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 24 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 26 متهما لعدد 13 منهم معلومات جنائية، كما أسفرت الحملة بقيادة اللواء عبد الفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ 2316 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 12 قطعة سلاح ناري وأبيض.