ضبط 35 كيلو مصنعات لحوم «فاسدة» في دمياط

تمكنت حملة من مديرية التموين بدمياط، من ضبط 35 كيلو جرام من مصنعات لحوم منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الأدمي بأحد المطاعم بمدينة كفر البطيخ.

وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على تكثيف الرقابة التموينية وعمل حملات مشتركه مع الطب البيطري وإدارة المتابعة بالمحافظة والمراقبة الصحية، حيث تشكلت حملة مشتركة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، أسفرت عن ضبط كمية 35 كيلو جرام مصنعات لحوم عجينة حواوشي ودهن حيواني ونار لحوم منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الأدمى بأحد المطاعم.

تم التحفظ عليها على ذمة المحضر الخاص والعرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحوها، كما تم ضبط ٤٥ محضرا بالمحلات العامة لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور وبيع سلعة السكر بأزيد وعن السعر المقرر ولمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين بدمياط بتحرير ٥٣٠ محضرا لعدم توريد الأرز الشعير للشون الحكومية ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد حتى تاريخه.

وأهابت المديرية بكل المزارع سرعة الاستفادة من استمرار فتح الباب التوريد حتى تاريخ ١٥/١/٢٠٢٣، والقيام بتوريد طن عن كل فدان فقط ولتجنب المسائلة الجنائية.

وأكدت الدكتورة منال عوض على الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق من الأرز والسلع الأساسية بجميع المناطق للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، لافتة إلى أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دوري.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،عن بذل جهود لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بضخ ٢٥ طن من الأرز المُعبأ الفاخر بسعر ١٤ جنيهاً للكيلو.