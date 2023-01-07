السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص 4 أيام لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى

حبس شخص
حبس شخص

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص أجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة القاهرة "بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذ من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفية.

نيابة مدينة نصر الحي السابع جهات التحقيق الاتجار بالنقد الأجنبى السوق المصرفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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