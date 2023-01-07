كيفية التسجيل لموسم الحج 2023.. وأسعار الحج

يبحث الكثيرين عن كيفية التسجيل لموسم الحج 2023 وذلك عقب أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل الموسم الجديد للحج 2023/1444 حيث وفرت خيارات مميزة للحج شملت 4 باقات لتتناسب مع أكبر عدد ممكن من الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام كما أتاحت الدفع بالوسائل الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين من كافة دول العالم.

كيفية التسجيل لموسم الحج 2023

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل التسجيل لأداء فريضة الحج حيث يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق نسك وإليكم خطوات التسجيل:-

الدخول عبر موقع وزارة الحج والعمرة السعودية (من هنا) أو تطبيق نسك (من هنا).

اختيار أيقونة حجز جديد من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

تحديد خدمات الحج موسم 1444/2023.

تسجيل البيانات الشخصية للراغب في أداء مناسك الحج.

قراءة الشروط جيدا والضغط على كلمو موافق.

تحديد باقة الحج المناسبة لك عقب الاطلاع على كافة الباقات المتاحة.

إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.

تسجيل بيانات الحساب البنكي واختيار طرق السداد.

ستصلك رسالة نصية بتأكيد الحجز وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

أسعار الحج موسم 2023/1444

عقب معرفة كيفية التسجيل لموسم الحج 2023 يتم اختيار الباقة المناسبة للشخص الراغب في أداء فريضة الحج هذا العام من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة وهى كما يلي:-

الباقة الأولى تتراوح أسعارها من 10.596 - 11.841 ريال سعودي تشكل السكن والإعاشة في منى وعرفات و المزدلفة.

الباقة الثانية تتراوح أسعارها من 8.092 - 8.458 ريال سعودي تشكل السكن والإعاشة في منى وعرفات و المزدلفة.

الباقة الثالثة تتراوح أسعارها من 7.037 - 7.358 ريال سعودي تشكل السكن والإعاشة في منى وعرفات و المزدلفة.

الباقة الرابعة (الاقتصادية) سعرها من 3.984 ريال سعودي تشكل السكن والإعاشة في بمكة المكرمة وعرفات و المزدلفة.

ويمكن دفع المبلغ كامل أو عن طريق أقساط على 3 دفعات، وذلك في إطار توفير وسائل الراحة للحجاج خلال موسم الحج 1444/2023 وإيجاد حلول وخيارات تتناسب مع أوضاعهم المالية.

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