نجوى فؤاد: أذهب للسيدة نفسية باستمرار.. ولم أستطع الحج لهذا السبب

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية وبعيدًا عن أعين الكاميرات، مؤكدة أنها تعشق الذهاب لمسجد السيدة نفسية.

وأضافت فؤاد، خلال حوارها ببرنامج “الستات”، مع الإعلامية مفيدة شيحة، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “أذهب للسيدة نفسية منذ الصغر، وأمي كانت تاخدني من إيدي وتروح لها وإللي أقدر أعمله من الخير بعمله هناك”، مؤكدة أن الذهاب إلي السيدة نفسية أساسي في حياتها.

وعن سبب عدم ذهابها للحج قالت: "الذهاب إلى الحج شيء مهم، وكان لازم محرم معايا، وحبيت آخد أخويا معايا ولكن عرفت إنه ما ينفعش".

أسطورة في الرقص الشرقي

وتغزلت مفيدة شيحة، فيها قائلة، إن نجوى فؤاد أسطورة من أساطير الفن الجميل، وأسطورة في الرقص والتمثيل والطيبة.

مضيفة: "محدش شافها ومحبهاش من أول ثانية، لتواضعها وطيبتها وجمالها، ولا تشعر بأنها متصنعة، وأن نجوى فؤاد تتعامل مع الكل بروح حلوة وطبية، وارتباطنا بها في كل أعمالها الفنية".