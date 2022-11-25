تعرف على أسعار موسم الحج 2023 والأعداد المتوقعة للحجاج

شهدت محركات البحث عبر الانترنت تزايد التساؤلات المواطنيين حول أسعار حج 2023، وخاصة أنه بعد قيام المملكة العربية السعودية برفع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إبان فترة جائحة كورونا وعاودت استقبال المعتمرين والحجاج، وقامت المملكة العربية السعودية بتحديد أعداد الحجاج خلال العام الماضى الى مليون حاج ، وحددت المملكة نسبة 42% من حصة الدولة المشاركة فى تنظيم موسم الحج 2023.

موسم الحج 2023

وشهدت أسعار الحج 2022، ارتفاعًا كبيرًا نظرًا لقلة أعداد التأشيرات حيث بلغت أعداد تاشيرات الحج المخصصة لمصر خلال موسم الحج الماضى نحو 35 الف و357 حاج فقط، تم تقسيمهم على الـ3 جهات المنظمة للحج فى مصر وهم وزارات “الداخلية والتضامن الاجتماعى والسياحة”.

ووصلت أسعار الحج السياحى للعام الماضى للخمس نجوم من 157.500 الف الى 177.500 الف جنيه فيما وصلت أسعار الحج السياحي للمستوى الاقتصادى بداية من 82 الف و500 جنيه إلى 92ألف و500 جنيه، وهى شبيه بالأسعار التى حددتها حج التضامن الاجتماعى وحج وزارة الداخلية.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الحج لعام 2023، انخفاضًا فى أسعار الرحلات خاصة أنه من المتوقع أن تعود أعداد الحجاج لما كانت عليه، بحيث تاخذ كل دولة حصتها من أعداد الحجاج كاملة وليس 42% من الأعداد كما حدث خلال العام الماضى.

لجنة لمتابعة موسم الحج 2023

واتفق أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على تشكيل لجنة تنسيق عليا من الجانبين المصري والسعودي تضم الكفاءات الفنية المطلوبة للتنسيق الدائم في العديد من المهام من بينها التنسيق لإيجاد حلول سريعة لأى مشكلات قد تحدث خلال موسمي الحج والعمرة، ومناقشة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ، وتبادل المعلومات والمشاورات بين أعضاء اللجنة في البلدين من أجل سرعة اتخاذ القرارات، ورصد المخالفات التي قد تصدر من الشركات السياحية أو من مقدمي الخدمة بالأراضي السعودية واتخاذ اللازم بشأنها.